Gaatjesboorder rooft bestelwagen leeg in Paal

Op BeMINE werd tussen zaterdag 23 en zondag 1 uur een bromfiets gestolen. De brommer werd nadien bij het nabijgelegen bos van de Ulfortstraat teruggevonden.

Koperdieven sloegen tussen 28 oktober 19 uur en 2 november 15 uur toe bij een bedrijf op de Industrieweg in Paal. De daders maakten een gat in de omheining en namen vervolgens de kabels van zes houten haspels mee.

Bij een school op Houtpark werd woensdag om 10.10 uur een inbraak in een klein tuinhuisje vastgesteld. er is op het eerste gezicht geen buit.

Een gaatjesboorder sloeg tussen maandag 16 en woensdag 11.30 uur toe in de Kreniststraat in Paal. De dader pleegde braak op een voertuig door aan de achterzijde een gaatje in de deur van een bestelwagen te boren en vervolgens het slot te forceren. De buit bestaat uit gereedschap van het merk Makita. ppn