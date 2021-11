Geen vierde zege op een rij en dus (nog) geen kwalificatie voor Antwerp Giants. De Sinjoren verloren op de vierde speeldag van de FIBA Europe Cup in Portugal van Sporting CP. De Portugese kampioen staat tevens positief en neemt de leidersplaats in poule F over. Met 3 op 4 heeft Antwerp Giants met nog twee speeldagen in de groepsfase op het programma nog één zege nodig.