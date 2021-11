Hazard komt opnieuw niet van de bank bij moeizaam winnend Real Madrid, Saelemaekers pakt eerste punt met Milan

De Champions League is weer volop aan de gang. Woensdag in de vooravond stonden met Real Madrid - Shakhtar Donetsk en AC Milan - FC Porto al twee aantrekkelijke affiches op het programma. Bij Real Madrid bleef Eden Hazard de hele wedstrijd op de bank, bij Milan maakte Saelemaekers de 90 minuten vol.

Real Madrid - Shakhtar Donetsk 2-1

Real Madrid kon in eigen huis tegen Shakhtar Donetsk een grote stap zetten richting de volgende ronde. Karim Benzema zette Los Blancos al na een kwartier op voorsprong, maar vijf minuten voor rust hing Fernando de bordjes gelijk. Na de rust kwamen de Oekraïeners beter en beter in de wedstrijd, maar het doelpunt viel opnieuw aan de overkant. Na een uur spelen was het opnieuw raak voor redder in nood Benzema. Niet toevallig was het man in vorm Vinicius Junior die beide assists afleverde.

In de stand van groep D komt Real Madrid nu aan de leiding met negen punten. Sheriff Tiraspol is tweede met zes punten, Inter telt vier punten en Shakhtar staat troosteloos laatste met één puntje. Woensdagavond gaat Inter nog op bezoek bij revelatie Sheriff Tiraspol.

© AFP

AC Milan - FC Porto 1-1

In groep B had AC Milan de hoop op een Europese winter al zo goed als opgegeven. De Milanezen pakten nog geen enkel punt in de zware groep met Atlético Madrid, Liverpool en Porto. Voor eigen publiek tegen Porto wilde Milan dan toch eens iets tonen, maar de wedstrijd begon alweer slecht voor de Italianen: na zes minuten zette Luis Diaz de sterke Portugezen op voorsprong. Pas in de tweede helft kon Milan echt gevaarlijk worden, al hadden ze toch wat hulp nodig om op gelijke hoogte te komen: ex-Anderlecht-verdediger Chancel Mbemba werkte de bal ongelukkig in eigen doel.

Met een gelijkspel schieten beide ploegen weinig op, al maakt Porto wel nog kans om te overwinteren in de Champions League. Liverpool staat autoritair aan de leiding met negen punten, Porto volgt op vijf punten en Atlético telt vier punten. Milan pakte zijn eerste puntje, maar blijft uiteraard laatste. Woensdagavond nemen Liverpool en Atlético het nog tegen elkaar op.