Le Hérou: de Ardense rotsformatie die fraaie foto’s oplevert, maar ook de plek van zware ongevallen

Nee, hij komt nog niet tot aan de knieën van El Capitan, de 900 meter hoge bergwand in Yosemite National Park waar Tom Waes doodsangsten uitstond. Maar dichter bij huis is Le Hérou in de Ardennen een enorme trekpleister. Ook Zoë Snoeks had ontdekt dat de imposante rotswand zich leent tot het maken van fraaie kiekjes. Het werd de 33-jarige Meerhoutse dinsdag fataal. “Sommige mensen zijn zich niet voldoende bewust van de gevaren”, zegt Antwerpenaar Marc Ceulemans (68), die een chalet heeft vlak bij de plek van het ongeval.