Meerhout

Familie en vrienden van de in de Ardennen verongelukte Zoë Snoeks kunnen het drama nog niet vatten. Maar ook haar klanten zijn er volledig het hart van in. Zoë had met Studio Zoë in Meerhout haar eigen schoonheidssalon en stond in het kleine Kempense dorp gekend als een warme, gedreven dame. “Mijn wereld stond volledig stil.”