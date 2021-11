Tessenderlo laat nieuwe gascentrale nog niet los

Chemiebedrijf Tessenderlo wil doorzetten met zijn plannen om een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale te bouwen in de gelijknamige Limburgse gemeente. Dat laat de groep woensdag weten, nadat hij afgelopen weekend uit de boot viel bij de zogenaamde CRM-veiling.

Met het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) subsidieert de overheid projecten die de elektriciteitsbevoorrading moeten garanderen na de sluiting van de kerncentrales. Afgelopen weekend maakte stroomnetbeheerder Elia de resultaten bekend van de eerste veiling van subsidies. Er werden veertig projecten geselecteerd, met een capaciteit van alles samen 4.447,7 megawatt, waaronder twee projecten voor gascentrales van Engie Electrabel in Vilvoorde en Awirs.

Tessenderlo viel uit de boot wat zijn project voor een gascentrale van 900 megawatt betreft. Eerder had Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de chemiegroep al de milieuvergunning door de neus geboord.

Toch blijft het bedrijf vasthouden aan zijn plannen om een nieuwe centrale te bouwen. Het zal het project “bijsturen” en - “gesterkt door het positief vergunningsadvies van de bevoegde Commissie (GOVC) van de Vlaamse overheid” - opnieuw indienen “met het oog op toekomstige veiligen”.

“Tessenderlo Group blijft de evolutie van de elektriciteitsmarkt in België van nabij opvolgen”, benadrukt het bedrijf. “Op basis van de bestaande beschikbare productiecapaciteit en de verwachte evolutie van de elektriciteitsvraag in België, blijft de groep de nood zien aan hoogtechnologische, stuurbare capaciteit in de energietransitie.”