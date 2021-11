VTM krijgt boete van 20.000 euro voor product placement in The Voice van Vlaanderen

Productplaatsing - product placement - is onder bepaalde voorwaarden toegestaan, benadrukt de VRM die waakt over de Vlaamse audiovisuele media. VTM gaf in de aflevering van 18 mei 2021 ook via het product placement-logo aan dat producten van een bepaald merk te zien zouden zijn. Toch mogen de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht krijgen, een regel waar VTM zich die aflevering niet aan hield, aldus de VRM.

In de aflevering worden gesprekken in de backstageruimte getoond. Volgens de VRM krijgen bepaalde producten er bewust te veel visuele aandacht. Onder andere een frisdrankmerk, een elektrohandel, een kledingzaak en enkele huishoudapparaten komen iets te veel in beeld. Dit gebeurde aan de hand van lichtreclame, een grote koelbox en een desk voor de presentator met bijhorende frisdrank.

VTM krijgt hiervoor een boete van 20.000 euro van de VRM. Eerder kreeg de omroeporganisatie ook al een geldboete van 15.000 euro voor een gelijkaardige inbreuk op de regels.