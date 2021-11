VS ziet forse versnelling in Chinese kernwapenbouw

China heeft het tempo waarin het nucleaire kernkoppen bouwt flink versneld en heeft er tegen 2030 minstens 1000, schrijft het Amerikaanse ministerie van Defensie in zijn jaarlijkse rapport aan het parlement. De versnelling baart ons veel zorgen, zegt een bron uit Amerikaanse defensiekringen. “Het roept vragen op over hun intenties.”

Vorig jaar schatte het Pentagon nog dat China zijn ruim 200 kernkoppen in tien jaar zou verdubbelen. In 2027 zouden het er 700 kunnen zijn. De VS hebben er zelf overigens 3.750. De Volksrepubliek heeft volgens analisten geen aanvalsplannen met de wapens die vanaf land, onderzeeërs en vanuit de lucht kunnen worden ingezet. Het land voert de investeringen op in het materieel dat nodig is voor de uitbreiding van het kernarsenaal, vooral als afschrikking bedoeld. China zelf benadrukt puur defensief te handelen.

De Amerikaanse regering ziet China als de grote rivaal. De spanningen over vooral VS-bondgenoot Taiwan zijn de laatste tijd opgelopen. Peking wil Taiwan op termijn inlijven. Het Chinese wapenprogramma zou als doel hebben in 2027 voldoende slagkracht te hebben om na acties om Taiwan te claimen eventuele vergeldingsoperaties te kunnen weerstaan.