Peltse doctoreert met visuele handicap

De Peltse Joëlle Feijen is blind, maar dat weerhield haar er niet van een doctoraat te behalen in de Taal- en Letterkunde.

Op 10-jarige leeftijd werd er bij haar een hersentumor vastgesteld waardoor ze haar zicht is verloren. Tijdens een specialisatiejaar in het Duitse Tübingen kreeg ze een doctoraatsbeurs aangeboden. Na een onderzoek van zes jaar mag Feijen zich nu offcieel doctor in de Taal-en Letterkunde noemen.

LEES OOK. Blinde Joëlle Feijen uit Pelt behaalt doctoraat: “Jobstudenten vertaalden massa’s teksten naar braille”