Marktleider Delorge voorstander van allemaal elektrisch rijden

Het ambitieuze voorstel van Vlaams Mobiliteitsminister Lydia Peeters om vanaf 2030 enkel nog elektrisch te rijden, zorgt voor heel wat ongerustheid bij de consument. Er is begrip dat - in het kader van de klimaattop in Glasgow - de Vlaamse regering eindelijk eens een vuist maakt, maar er zijn ook veel vragen. Zijn er genoeg laadpalen, kunnen de autoconstructeurs volgen en is het betaalbaar?