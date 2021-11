Standard en Kortrijk bereiken akkoord over overgang Elsner

Voorafgaand aan de wedstrijd Standard-Kortrijk (1-1) van afgelopen zaterdag bespraken de besturen van beide clubs de overgang van Luka Elsner en zijn assistenten Serge Costa en Leo Djaoui. De stap zorgde begin vorige maand voor flink wat beroering. Het trio zegde zijn contract eenzijdig op, waarop KVK gerechtelijke stappen nam tegen de KBVB, die niet wenste tussenkomen.

De pleidooien zouden op 9 november beginnen, maar het proces is dus van de baan. De twee clubs bereikten een akkoord over de trainerstransfer. “Het gesprek was constructief en verliep in een serene sfeer. KV Kortrijk en Standard Luik bereikten een akkoord dat een einde maakt aan de huidige procedures en een terugkeer naar een zekere sereniteit mogelijk maakt”, laten de twee clubs in een gezamenlijk statement weten.