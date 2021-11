De klok is weer een uurtje teruggedraaid en dus is het ook weer een uur vroeger donker. Maar duisternis of niet, het blokje om met de hond blijft een routine waar je moet aan vasthouden. “Voor de hond maakt het niks uit, die ziet prima in het donker. Beter dan mensen”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Als hij bang is in het donker, is er een andere oorzaak.”