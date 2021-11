Amerikaanse ex-trainer van topsprintster Dafne Schippers beschuldigd van seksueel wangedrag

De Amerikaanse atletiektrainer Rana Reider, die enkele jaren Dafne Schippers en andere atleten op Papendal begeleidde, wordt beschuldigd van misdragingen op seksueel gebied, zo meldt de Britse krant The Guardian. Er zouden meerdere klachten zijn ingediend bij het US Center for SafeSport, die de zaak gaat onderzoeken.

Reider is een grote naam in de atletieksport. Zo is hij de coach van de Canadese sprinter Andre de Grasse, die tijdens de Olympische Spelen in Tokio goud won op de 200 meter. Ook heeft hij de Britse atleten Adam Gemili en Daryll Neita onder zijn hoede.

’Aantijgingen ongefundeerd’

Volgens The Guardian hebben Gemili en Neita een brief gekregen van de Britse atletiekbond UKA waarin ze worden verzocht hun samenwerking met Reider te staken. Dit omdat het niet passend zou zijn om met de beschuldigde trainer te worden geassocieerd. Als ze de samenwerking met de Amerikaanse coach niet stopzetten, zullen ze alle steun van hun nationale bond verliezen.

Reider zegt in The Guardian niet bekend te zijn met de beschuldigingen en verwijst naar zijn advocaat. Die noemt de aantijgingen ongefundeerd en niet bewezen.

Ontslag

Reider werkte tot 2014 bij UKA en de twee partijen gingen toen volgens de officiële lezing in goed overleg uit elkaar. Maar volgens atleet Martyn Roony (Europees kampioen op de 400 meter) was er wel degelijk sprake van ontslag. Dit zou - volgens andere bronnen - ook te maken hebben met mogelijk grensoverschrijdend gedrag.

Die geruchten weerhielden de Nederlandse atletiekunie er toen niet van om de erkende toptrainer aan te nemen als sprintcoach van onder andere Schippers. Reider nam toen enkele atleten mee naar Papendal die met hem wilden blijven trainen, waaronder de Britse sprintster Desiree Henry. Volgens de Nederlandse atletiekunie zijn er in de periode waarin Reider in Nederland trainde, geen klachten over hem binnengekomen.