Ronde van Italië start in 2022 met drie ritten in Boedapest

De Ronde van Italië van 2022 gaat in mei van start in Boedapest en de eerste drie etappes (twee ritten in lijn en een tijdrit) vinden plaats in Hongarije. Dat hebben de organisatoren woensdag bekendgemaakt. De rest van het parcours van de 105e Giro wordt volgende week, van maandag tot donderdag, druppelsgewijs onthuld.

De start in Boedapest was gepland voor de editie van 2020, maar het programma moest worden gewijzigd nadat de rittenkoers naar de herfst was uitgesteld wegens de coronapandemie. Het wordt de 14e keer dat de Giro in het buitenland van start gaat. De vorige keer was in 2018 met een start in Jeruzalem.

De strijd om de roze trui begint op vrijdag 6 mei in de Hongaarse hoofdstad. De eerste etappe (195 kilometer) verbindt Boedapest met Visegrad, alvorens de renners op zaterdag 7 mei naar de hoofdstad terugkeren voor een individuele tijdrit van 9,2 kilometer. Op zondag rijdt het peloton van Kaposvar naar Balatonfüred, aan de oevers van het Balatonmeer, een etappe van 201 km met een vlak profiel. Na een rustdag keert de Giro op dinsdag 10 mei terug op de Italiaanse wegen.