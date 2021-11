‘We Are Outsiders’ maakt begeesterende trektochten door de Ardennen. “Voor natuurliefhebbers is dat stukje wereld van het mooiste dat er bestaat”, zegt trekker Tim Zeegers. — © Lucid

Hasselt

Wandelvakanties met de allures van een festival, waarbij je enkel voetsporen achterlaat. Dat is het principe van We Are Outsiders van Tim Zeegers (44). “Ook onze toiletpapierkes gaan terug mee in de rugzak”, vertelt de Hasselaar.