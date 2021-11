Abid, die al scoorde tegen Köln, was goed voor twee assists in Boedapest. — © JEFFREY GAENS

KRC Genk blijft uitstekend presteren in de Youth League. Nadat de Genkse U19 in de eerste ronde FC Köln uitschakelden, boekten ze in de heenmatch van de tweede ronde een uitzege bij MTK Boedapest (1-2). De return in Genk wordt op dinsdag 23 november (18u) afgewerkt.