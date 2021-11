Ngo trekt aan alarmbel: “Taliban hebben een dodenlijst opgemaakt met LGBT+-mensen in Afghanistan”

Sinds de taliban eind augustus de macht hebben gegrepen in Afghanistan, hebben ze een dodenlijst opgesteld waarop de namen prijken van alle bij hen bekende leden van de LGBTQI+-gemeenschap in het land. Dat zegt de baas van de Canadese ngo Rainbow Railroad bij France 24. “Het is een akelige tijd om in Afghanistan te zijn.”

Eenvoudig heeft de LGBTQI+-gemeenschap in Afghanistan het nooit gehad. Al voor de taliban er eind augustus de macht grepen, waren relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht er illegaal. Zelfs met de door het Westen gesteunde regering aan het roer, stond er twee jaar celstraf op relaties tussen personen van hetzelfde geslacht.

Nu de oerconservatieve en radicale taliban weer aan de macht zijn, is de situatie er niet beter op geworden. In de sharia, waar de taliban trouw aan zweren, staat bijvoorbeeld de doodstraf op homoseksualiteit. En dat maakt dat personen uit de LGBT+-gemeenschap in Afghanistan zich uit doodsangst verstoppen.

“Het is een heel akelige tijd om in Afghanistan te zijn”, zegt directeur Kimahli Powell van de Canadese ngo Rainbow Railroad, die opkomt voor de LGBT+-gemeenschap, aan France 24. “We weten nu zeker dat de taliban een dodenlijst hebben opgesteld met LGBTQI+-personen erop.” Volgens Powell maakten de taliban bij het opstellen van die lijst gebruik van de evacuatielijsten die mensenrechtengroeperingen opgesteld hadden tijdens de moeilijke overgangsperiode in augustus. “Er werd veel informatie gedeeld na de val van Kaboel”, zegt Powell. Daarna gingen de strijders volgens hem actief op zoek naar andere leden van de gemeenschap.

“Sommige mensen die ons hebben gecontacteerd voor hulp, hebben verteld hoe ze mysterieuze e-mails gekregen hebben van iemand die beweert bij Rainbow Railroad te horen en hen naar informatie en hun paspoort vraagt. Het is duidelijk dat er heel wat gegevens gelekt zijn.”