In de kleerkast, make-upcollecties en het interieur: beige is overal

Of je nu rondneust in kledingzaken, de parfumerie of interieurwinkels: werkelijk overal zal je beige tegenkomen. De neutrale kleur staat dit najaar in de kijker als klassieker. “De kleur is er altijd al geweest en zal er altijd zijn, maar combineer. Anders is beige behoorlijk boring”, zegt styliste Linda Van Waesberge.

Het appeal van beige zit in de talloze combinatiemogelijkheden. “Het past echt bij alles, ook bij apartere stukken. Een echte passe-partout, dus. Veel mensen voelen zich er goed in omdat het vooral veilig is. Dat is best Belgisch, want hier zijn we wat terughoudend wat kleur betreft”, aldus Van Waesberge.

Volgens de styliste is het wel een must om tinten beige, die een zekere rust uitstralen, te combineren. Bij voorkeur niet onderling. “Mix en match. Een volledig silhouet of interieur in braaf beige is ronduit saai. Dat is anders bij een volledige look in het zwart, want die straalt wel veel kracht uit.”

