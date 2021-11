Britney Spears: “Het was allemaal de schuld van mama”

Dat Britney Spears jarenlang haar vader als bewindvoerder had en daardoor geen normaal leven kon leiden, is vooral de schuld van haar moeder. Dat schrijft de Amerikaanse popster in een ondertussen verwijderde post op Instagram.

Dertien jaar lang heeft Britney Spears haar vader Jamie als bewindvoerder gehad. Hij besliste dus waar ze geld aan mocht uitgeven, wat ze op sociale media mocht zetten, of ze muziek mocht maken en ga zo maar door. Het was de voedingsbodem voor de #FreeBritney-beweging, die ervoor ijverde dat de zangeres weer de touwtjes van haar leven in handen kreeg.

Dat is ondertussen het geval, nadat haar vader aangaf ontslag te nemen als bewindvoerder. Nu kan Spears posten wat ze wil op sociale media, en dat doet ze gretig. Ze kondigde er haar verloving aan en maakte er ook net brandhout van haar moeder, al heeft ze die Instagram-post ondertussen wel al verwijderd.

Schuld van moeder

“Wat mensen niet weten, is dat mijn moeder diegene is die hem het idee gegeven heeft om bewindvoerder te worden”, schreef Spears. “Die jaren krijg ik nooit terug. Zij heeft in alle geheim mijn leven geruïneerd.”

Ze richtte zich in de post tot haar moeder. “Je weet wat je gedaan hebt. Mijn vader is niet slim genoeg om ooit aan bewindvoerderschap te denken. Maar vanavond kan ik glimlachen, omdat ik weet dat er een nieuw leven voor mij ligt.”

In haar post noemt Spears ook haar voormalige zakenpartner Lou Taylor, die geholpen zou hebben bij het orkestreren van het bewindvoerderschap. Een reactie van Taylor of van Lynne Spears kwam er (nog?) niet.