Disney ontroert met kerstreclame: man viert voor het eerst feestdagen met plusgezin

Disney heeft een hartverwarmende kerstmisreclame gelanceerd over Mike, een man die de feestdagen voor het eerst met zijn plusgezin viert. Het verhaal is een vervolg op de kerstclip van vorig jaar: nu is de kleindochter van Lola volwassen en heeft ze een nieuw samengesteld gezin. Centraal in de productie staat een verhalenboek vol Disney- en Pixar-figuren dat zoontje Max van zijn biologische vader heeft gekregen. Mike is uiteindelijk in staat om de magie van de verhalen van de pagina’s te ‘tillen’ als hij door de kinderen wordt geaccepteerd.