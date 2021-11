Stomdronken man smijt kassei door ruit van verkeerde woning: “Hij was weg van de wereld”

Een Merelbekenaar (25) is woensdag door de Gentse rechtbank veroordeeld tot een werkstraf voor vandalisme. Nadat hij in een dronken bui zijn huissleutel kwijtspeelde, wou hij met een kassei een ruit inslaan. Alleen vergiste hij zich van woning.

“De beklaagde wist niet meer wat hij gedaan had”, zegt de procureur. “De man was volledig van de wereld. Met een kassei gooide hij een ruit in van zijn buren en haalde hij de woning overhoop. Aan de muren hing zelfs bloed. Hiermee werden die bewoners dan geconfronteerd, laakbaar gewoon.”

De man had die dag ruzie gehad met een vriend en speelde na een avond stappen zijn huissleutels kwijt. “De huizen lijken daar op elkaar en hij dacht dat het zijn woning was. Hij had geen kwade intenties en wou gewoon gaan slapen. Een pijnlijke vergissing”, verklaarde zijn advocate.

De man schaamt zich voor zijn gedrag. De Gentse rechtbank oordeelde woensdag mild voor de man en legde hem een werkstraf van 60 uur op. “Dat lijkt ons een gepaste straf voor uw gedrag. Zorg dat ik u hier niet meer terugzie”, besloot de rechter.