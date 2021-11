Ertsenrijkstraat in Halen uren afgesloten na klap tegen verlichtingspaal

Halen

In de Ertsenrijkstraat in Halen is een auto dinsdagavond rond 18.15 uur van de weg gegaan. De auto ramde een verlichtingspaal en enkele verkeersborden. De bestuurder reed door en belandde een kilometer verder in de berm. De politie LRH heeft de 55-jarige bestuurder uit Beringen in de combi verhoord. Tijdens die ondervraging kreeg de vijftiger een hartstilstand. De man werd gereanimeerd. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer stelt het intussen goed. De ademtest die later werd afgenomen, was nog positief. De politie heeft een pv opgesteld voor dronken sturen. Het is niet duidelijk of een medisch probleem aan de oorzaak lag van het ongeval. Door het ongeval was de Ertsenrijkstraat meerdere uren afgesloten. De verlichtingspaal lag dwars over de weg. maw