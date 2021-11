Vader (60) vermoordt vriendje van zijn dochter omdat hij haar verkocht aan prostitutiebende

In de loop van oktober vonden de agenten menselijke resten in de koffer van een verlaten auto in Spokane, zo staat te lezen in een persbericht dat net verspreid werd door de politie. Het bleek te gaan om een 19-jarige jongeman. Al snel vonden de speurders een moordverdachte: John Eisenman (60), de vader van de vriendin van de vermoorde knaap.

De agenten vermoeden dat de jongeman een jaar geleden, in november 2020, vermoord werd door Eisenman. Die had een maand eerder vernomen dat zijn minderjarige dochter verkocht was aan een prostitutiebende in de regio van Seattle. Volgens de politie had hij informatie gekregen dat haar lief dat gedaan had, en was hij er diezelfde maand nog in geslaagd om haar terug naar huis te krijgen.

Maar Eisenman zinde volgens de politie op wraak. “Toen hij de 19-jarige man ontmoette in Airway Heights, heeft hij hem ontvoerd, vastgebonden en in de koffer van een auto gegooid. Hij heeft hem meerdere keren met een betonblok op het hoofd geslagen en hem dan meerdere messteken toegediend, waar hij aan gestorven is. Na de moord is hij naar een afgelegen deel van North Spokane County gereden en heeft hij de auto daar achtergelaten met het lichaam erin.” De auto bleef daar, aldus de politie, en pas vorige maand werd hij teruggereden naar Spokane. Toen mensen inbraken in de achtergelaten auto, werd het lichaam gevonden.

Eisenman wordt nu aangeklaagd voor moord en zit tot aan zijn proces vast. Er is een borgsom van 1 miljoen dollar vastgelegd. Als iemand die voor hem betaalt, mag hij zijn proces thuis afwachten.