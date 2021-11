De bixie, hét kapsel voor deze winter

Nog op zoek naar kapselinspiratie voor het winterseizoen? Dan is de bixie misschien iets voor jou. De coupe houdt het midden tussen een bob en een pixie cut - wat meteen ook de korte naam verklaart - is een hit op sociale media en past bij zo goed als iedereen.

Voor je de bixie kunt begrijpen, moet je eerst weten wat de twee klassiekers - een pixie en een bob - afzonderlijk inhouden. “De pixie cut is een ultrakort kapseltje waarbij de voorkant vaak iets langer wordt gedragen dan de achterkant. Meestal zijn de oren helemaal vrij, maar de term is vrij breed. Er bestaan ook varianten waarbij het haar in piekjes over de oren wordt geknipt voor een meer nonchalante toets”, zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt. De snit was razend populair in de jaren 50 dankzij actrice Audrey Hepburn. Zij verscheen met de coupe in de film Roman holiday.

“Bij een bobkapsel wordt al het haar op één lijn geknipt, vaak op kinlengte naar het voorbeeld van Vogue-hoofdredactrice Anna Wintour”, vervolgt Vanhoudt. Vaak komt het in combinatie met een pony. Het kapsel kan ook heel kort zijn à la Jommeke. “De hele korte versies passen goed samen met een undercut. Dat is een stukje afgeschoren haar in de nek.”

Over nu naar de bixie, die in de praktijk de pony en de lange zijkanten van de bob overneemt. De pittige snit erfde de coupe van de originele pixie. Om het eenvoudiger te maken, zou je kunnen stellen dat een bixie eigenlijk een iets langere pixie is, die op termijn naar een bob evolueert.

