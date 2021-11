Vader van overleden Zoë (33): “Ze is gestorven terwijl ze haar mooiste hobby uitoefende”

Meerhout

Ook voor de ouders van Zoë Snoeks uit Meerhout is het nog altijd niet te vatten dat ze hun dochter hebben moeten afgeven. De 33-jarige Zoë woonde geruime tijd in Lommel. Ze hield van reizen samen met haar man Joeri. Onder andere op haar YouTube-kanaal deelde ze hun avontuurlijke vlogs, met prachtige dronebeelden. Ze viel dinsdag na het nemen van een foto van een rots in het Waalse Houffalize terwijl Joeri net weg keek. “Ze had geen schijn van kans. Dat komt keihard aan”, vertelt papa Luc, die woensdag naar Houffalize afzakte.