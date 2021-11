Woensdagmarkt komt terug thuis in Beringen. — © TV Limburg

Na ruim twee jaar is de wekelijkse woensdagmarkt van Beringen weer terug waar ze thuishoort: op het vernieuwde marktplein van Beringen. Door de werken was het centrum van Beringen jarenlang een bouwwerf. Ook het verguisde rode plein aan de kerk werd opgebroken. De marktkramers moesten verhuizen naar een andere locatie en leden veel schade. Daar kwam de coronacrisis nog eens bovenop. Maar nu is de nieuwe markt klaar en ook de marktbezoekers zijn weer terug. En ze kopen. Dat konden wij vanmorgen zelf vaststellen.