Berings fitnesscentrum verliest klanten door coronapas: 'Regels zijn onduidelijk'

Het Berings sportcentrum Dynamica verliest klanten sinds de coronapas verplicht is. Niet-gevaccineerde klanten zetten hun abonnement stop, en gaan groeps- of danslessen volgen in een sportzaal waar ze hun Covid Safe Ticket niet moeten tonen. En dat vinden de uitbaters van Dynamica oneerlijk. Ze eisen duidelijkheid: moeten hun klanten ook een coronapas tonen als ze voor een groepsles komen? Of enkel als ze komen fitnessen?