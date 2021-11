Antwerp-verdediger Björn Engels: “Geen publiek mag geen excuus zijn tegen Fenerbahçe”

Antwerp-verdediger Björn Engels ziet nog mogelijkheden voor zijn club in de Europa League, mits winst tegen Fenerbahçe donderdag. “Dat we zonder publiek moeten spelen, mag geen excuus zijn”, vindt Engels. “Ook tijdens de coronalockdown heeft Antwerp goede resultaten gehaald.”

De heenmatch in Turkije eindigde op 2-2, wat Antwerp eindelijk zijn eerste punt opleverde in de groepsfase. “We hebben daar getoond dat er meer in zat, winst morgen kan dus zeker”, meent Engels. “Na 1 op 9 moeten we ook gewoon winnen, als we nog iets willen betekenen in Europa na nieuwjaar. We gaan dus vol voor de drie punten.”

Antwerp moet een wedstrijd achter gesloten deuren spelen na onregelmatigheden tijdens de verloren thuismatch tegen Frankfurt. “Maar dit is Europees voetbal, daarvoor moeten we ons niet opladen”, vindt Engels.

In de defensie lijkt alles intussen stilaan in zijn plooi te vallen bij Antwerp. “Ik stel ook vast dat we de laatste matchen minder kansen weggeven”, zegt Engels. “Als dat lukt, kan er aan de overkant altijd een goal uit de lucht vallen, het offensieve komt er dan automatisch bij.”