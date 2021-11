Werkloosheid in eurozone blijft afnemen

De werkloosheid in de eurozone blijft afnemen. Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. In september bedroeg de werkloosheidsgraad 7,4 procent, in augustus bedroeg die 7,5 procent. In september 2020 bedroeg de werkloosheidsgraad nog 8,6 procent.

Volgens Eurostat waren er in september 12,079 miljoen werklozen in de eurozone. Dat zijn er 255.000 minder dan in augustus. Tegenover september vorig jaar daalde het aantal werklozen met 1,919 miljoen.

In heel de Europese Unie waren 14,324 miljoen mensen werkloos in september. De werkloosheidsgraad in de EU bedroeg 6,7 procent, tegenover 6,9 procent in augustus en 7,7 procent in september 2020.

In België bedroeg de werkloosheidsgraad volgens Eurostat 6,3 procent in september, iets lager dan in augustus (6,4 procent) en hetzelfde niveau als in september vorig jaar.

Spanje (14,6 procent) en Griekenland (13,3 procent) hadden in september de hoogste werkloosheidsgraad, Tsjechië heeft met 2,6 procent het laagste aandeel werklozen.