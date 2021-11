Verdachte van gruwelijke ‘ijskastmoord’ in Nederland loopt vrij rond in India

Het Nederlandse gerecht is gefrustreerd door het gebrek aan medewerking van hun collega’s in India, in de speurtocht naar de man die in 2019 zijn vrouw om het leven bracht in Den Haag, de zogenaamde ‘ijskastmoord’. Avadhootkumar S. leeft nu zonder problemen in zijn thuisland, volgens het Nederlandse gerecht omdat geweld tegen vrouwen, met name vrouwen uit lagere kasten, daar niet serieus genomen wordt.

Terug naar het voorjaar van 2019: toen kwam ene Avadhootkumar S. naar Nederland, en betrok met zijn 37-jarige vrouw Sharmila en hun tweeling Srishti en Advait (15) een woning in Den Haag. De man had in Nederland een baan gekregen bij een bedrijf voor logistieke dienstverlening, en de twee wilden hier met het meisje en de jongen een toekomst opbouwen.

Maar volgens de Indiase krant Mid Day was Sharmila doodsbang voor haar echtgenoot. Haar voormalige buurvrouw verklaarde in de krant dat de vrouw doodongelukkig was in Nederland, dat haar echtgenoot haar geen enkele bewegingsvrijheid gaf, en dat ze terug naar India wilde.

Gruwelijke ontdekking

Op 16 mei 2019 stuurde de vrouw nog een WhatsApp-berichtje naar haar broer, haar laatste teken van leven. “Avadhootkumar verscheen niet op zijn werk, zijn werkgever maakte zich zorgen. Mensen die naar de woning werden gestuurd, vermoedden meteen dat er wat aan de hand was en belden de politie”, vertelt officier van justitie Boudewijn de Jonge daar nu over.

Wat agenten in de woning van het gezin ontdekten, tart elk voorstellingsvermogen. Een onaangename geur leidde de politiemensen naar de ijskast in het huis. Daar vonden ze het lichaam van de vrouw. Haar lichaam was zodanig bewerkt dat het in de ijskast paste. “Onderzoek wees uit dat de vrouw door wurging om het leven was gebracht”, aldus De Jonge.

Het Nederlandse gerecht zegt een “solide zaak” tegen S. te hebben. “Er is forensisch bewijs tegen hem, en het is natuurlijk buitengewoon verdacht dat hij kort na de moord op Sharmila met zijn kinderen het land heeft verlaten. Op internet blijkt hij gezocht te hebben naar straffen die in Nederland staan op moord, en tegenover zijn ouders heeft hij een verkapte bekentenis afgelegd: de verdachte zei dat zijn vrouw iets ergs is overkomen waaraan hij schuld had”, aldus De Jonge.

Gevlucht naar India

Al snel bleek dat Avadhootkumar S. Nederland op 17 mei met zijn kinderen had verlaten. De drie hadden het vliegtuig naar Turkije genomen, en waren vanuit daar naar India gevlogen. Het Nederlandse gerecht vaardigde een internationaal opsporingsbevel uit en, diende bij de autoriteiten in India een uitleveringsverzoek in. Een erg lastig verzoek: India levert namelijk zelden onderdanen uit.

Toch slaagde de Nederlandse politie erin om de inmiddels 42-jarige man op te sporen in India. “Hij zit in de stad Pune, in het westen van India, nabij Mumbai. Dat weten we onder meer op basis van Facebook, waarop hij volop actief is. Hij staat er op een foto met een kind, dat waarschijnlijk zijn zoon is. De laatste keer dat hij actief was, was op 15 september. Ook deze informatie is doorgegeven aan de autoriteiten in India”, legt De Jonge uit.

Weinig actie van Indiase autoriteiten

De autoriteiten in India lijken volgens De Jonge echter weinig actie te ondernemen. “Tot op de dag van vandaag gebeurt er ogenschijnlijk niets. Geweld tegen vrouwen is een gevoelig onderwerp in het land. Daarnaast is de vrouw afkomstig van een lagere kaste. In Indiase media wordt geschreven dat Avadhootkumar gezocht wordt voor het overtreden van Covid-regels. We weten niet waar dit vandaan komt, maar het klopt natuurlijk niet. Op Interpol staat ook dat de verdachte wordt gezocht voor moord. Wij zijn overigens nooit benaderd door media uit India. ”

De Jonge spreekt van een “zeer onbevredigende kwestie”. “We hebben werkelijk alles gedaan om hem te vervolgen. Er is ook meermaals navraag gedaan door de Nederlandse ambassade in India. We hopen nog altijd op medewerking. De verdachte kan er nu gewoon rustig verder leven. En daar zitten we enorm mee in onze maag. De verdachte mag vervolging en een eventuele straf niet ontlopen. We hopen recht te kunnen doen.”