50+ Limburg reikt eremerk uit aan Jozef Stultjens

Vijfenveertig jaar geleden kwamen enkele leerkrachten en academici uit het Maasland op het idee om een Uilenspiegelavond te organiseren en zo geld in te zamelen voor de jaarlijkse trein- en busreis naar de IJzerbedevaarten en later het Zangfeest. Destijds het hoogtepunt van het jaar voor de Vlamingen. Het idee voor de naam ‘Uilenspiegel’ voor de feestavonden kwam uit het klaslokaal tijdens de leeslessen waaronder die van Charles De Coster bekendste uitgave: ‘Tijl Uilenspiegel’ uit 1867. Tijl werd in Damme geboren ten tijde van de Spaanse overheersing en de godsdienstoorlogen. Samen met Nele en Lamme Goedzak was Tijl niet langer de ‘grappenmaker, zanger en danser’, maar een volksheld geworden die de Geuzen hielp in hun strijd tegen de Spanjaarden.Het bestuur van 50+Limburg ziet in Jef Stultjens, alias Joe Berluck uit Genk, ook een volkse figuur, grappenmaker, entertainer, die mensen kon laten zingen en dansen op maat van zijn muziek. Provinciaal voorzitter Reinilde Housen verwelkomde als eerste de eregasten, familie en vrienden en iedereen aanwezig op deze uitzonderlijke viering, waarna schepen Ria Grondelaers een woordje richtte tot Jef en zijn waardevolle bijdrage aan de Genkse gemeenschap onderstreepte. KRC Genk had een mooi geschenk laten brengen door een familielid. Er volgde een plezant moment over de stadiongidsen van Genk, de familieband en een dankwoord. Na het feestmaal kwam ook burgemeester Wim Dries de eregast hulde brengen. Een mooi, kort en krachtig overzicht van wat Jef Stultjens voor een stad als Genk betekend heeft. De burgemeester haalde enkele herinneringen boven, de werkkracht van Jef en Bertje, wat kwinkslagen, vergat KRC-Genk niet te vernoemen en had ook enkele geschenken meegebracht in naam van de stad. De organiserende vereniging 50+ kreeg financiële steun van de stad voor deze feestavond om de gemaakte kosten wat te verlichten. .Dan was het de beurt aan zoon Luc Stultjens, die zijn moeder Bertje in de huldiging betrok. De sterke vrouw achter de succesvolle man, zonder wie dit allemaal niet had kunnen gebeuren. Kleindochter Elke overhandigde daarna haar grootmoeder een mooie ruiker bloemen. Mooi was dat. Freddy Was tenslotte, sprak de eigenlijke lofrede uit. Een opeenvolging van stijlvolle anekdotes, grappige gebeurtenissen, hier en daar ’n steekje, een lach en ‘n traan, tegenslagen die met veel werkkracht en zwier overwonnen werden. Achterkleindochter Renée mocht als hoogtepunt van de avond het “Uilenspiegel Ereteken” overhandigen aan haar overgrootvader. Proficiat. Het dankwoord van Jef sloot het officiële gedeelte van de avond af. Er volgde nog de tombolatrekking waar de onschuldige hand van Renée verschillende aanwezigen nog iets extra’s bezorgden. Muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70 wat danspasjes en langzaamaan liep de feestavond op haar einde.