Koen Wauters openhartig over breuk met Valerie De Booser: “We moesten eerlijk zijn met onszelf”

Koen Wauters heeft in een interview met weekblad Story teruggeblikt op zijn huwelijksbreuk met Valerie De Booser. “We wilden niets liever dan voor altijd bij mekaar blijven, maar we moesten toegeven dat we uit mekaar gegroeid waren”, klinkt het.

Wauters (54) en De Booser (41) maakten begin 2020 bekend dat ze na 16 jaar huwelijk uit elkaar gingen. Maar toch blikt de zanger met warme gevoelens terug op die tijd: “Wat wij al die jaren beleefd hebben, was zeker ook ware liefde”, zegt hij aan Story. “We kunnen niet doen alsof het allemaal slecht was, dan zouden we al die goede momenten verloochenen. Weet je, we wilden niets liever dan voor altijd bij mekaar blijven. Dat was het plan. Daar hebben we ook tot op het einde voor gevochten. Alleen moesten we ook eerlijk zijn met onszelf, en dus toegeven dat we door de jaren heen uit mekaar gegroeid waren.”

De liefde heeft Wauters sindsdien nog niet opnieuw gevonden, hij is al twee jaar single. “Dat bevalt me heel goed. Je kunt altijd je zin doen omdat je met niemand rekening moet houden. Makkelijk! En oké, ik ben wel alleen, maar ik voel me totaal niet eenzaam. Nooit zelfs. Ik heb twee kinderen, drie honden en een heleboel bezigheden en interesses. Ik verveel me geen seconde. Eigenlijk ben ik best wel een happy guy.”