Brian Priske: “Match tegen Fenerbahçe belangrijk voor toekomst van Antwerp”

Antwerp staat donderdag voor een cruciale thuismatch - maar noodgedwongen zonder publiek - tegen de Turkse topclub Fenerbahçe. “Het is een belangrijke match voor de toekomst van Antwerp”, weet coach Brian Priske. “Als we na nieuwjaar nog Europees willen spelen, moeten we drie punten pakken.”

Antwerp staat met een schamele 1 op 9 ver van dat gedroomde overwinteren in Europa. “We hebben nochtans goede dingen getoond, maar het resultaat is te weinig”, beseft Priske. “In Fenerbahçe hebben we een van onze beste matchen gespeeld, met goed positiespel, pressing en goals. Fenerbahçe heeft de laatste tijd ook mindere resultaten behaald en kampt met wat blessures. We moeten proberen om onzekerheid bij hen te creëren door hoge pressing te voeren.”

Die langverwachte eerste overwinning zal er dan wel moeten komen zonder het fanatieke thuispubliek op de Bosuil. “De spelers hebben door de coronacrisis voldoende ervaring opgedaan met matchen in een leeg stadion”, stelt Priske. “Iedereen weet dat alles nu van jezelf en de ploeg zal moeten komen en niet van duizenden mensen die je aanmoedigen. We moeten de focus houden en ons eigen ding doen.”

© BELGA

Voor Radja Nainggolan komt de match tegen de Turken allicht nog net te vroeg, al zit er mogelijk wel een invalbeurt in. “Hij heeft nog maar één training met de groep gehad, dat is weinig”, zegt Priske. “Ik hoop natuurlijk dat hij morgen beschikbaar is, maar we moeten ook aan zondag en de verdere toekomst denken. Radja is een belangrijke speler voor ons.”

Met de kritiek op het spel van Antwerp is Priske naar eigen zeggen niet bezig. “Er gaan in een seizoen altijd slechte matchen zijn zoals zondag tegen Cercle, maar dan moet je vechten en toch proberen te winnen en dat hebben we gedaan”, zegt hij.