Als het van de Vlaamse liberalen afhangt, dan zal nieuwbouw vanaf 2023 enkel nog kunnen met fossielvrije verwarming. Mazout is al verboden vanaf volgend jaar, Open VLD wil nu ook een verbod op aardgas. Het voorstel ligt op tafel van de Vlaamse regering, die volop sleutelt aan haar klimaatplannen. Dit weten we al over het voorstel.