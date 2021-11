Thomas Vermaelen wint met Vissel Kobe, Kawasaki Frontale verovert nieuwe titel

Kawasaki Frontale kwam zelf niet verder dan 1-1 tegen Urawa Reds, maar profiteert van het puntenverlies van eerste achtervolger F. Marinos tegen Gamba Osaka (0-1 nederlaag). Kawasaki Frontale (85 ptn) staat bovenaan de stand dertien punten los van F. Marinos (72 ptn), terwijl er nog vier wedstrijden en maximaal twaalf punten te verdienen zijn in de J-League. Kawasaki Frontale is ook nog aan zet in de Japanse beker en maakt dus kans op een tweede dubbel op rij. Het behaalde eerder al de Japanse titel in 2017, 2018 en 2020.

Vissel Kobe, dat zich niet liet verrassen tegen Vegalta Sendai, volgt als derde met 64 punten. Vermaelen speelde de hele wedstrijd.