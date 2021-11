Eerste Koesterbeleving op de Sint-Lutgartsite

Edith Oeyen had speciaal een gedicht geschreven voor deze dag en Sema Yildiz en Gianna Granda hadden het vertaald in het Turks en Italiaans. Het gedicht in drie talen bracht ook het opzet 'herdenken, herinneren en koesteren' over tot een multicultureel gebeuren. Enkele muziekleerlingen brachten mooie, ingetogen muziekstukjes. Hun medeleerlingen woord brachten buiten diepzinnige gedichten. Tenslotte was er nog een workshop beeldende kunst met kunstenaar Ahmet Akay. Het was een namiddag met stilte, maar met nog meer ontmoetingen. Zo was de eerste koesterbeleving, ondanks het slechte weer, geslaagd.