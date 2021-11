Samana Kortenbos viert zilveren jubileum

In 1996 ontstond een nieuwe vereniging op de parochie Kortenbos, toen nog Ziekenzorg genaamd. Het was een schot in de roos. Van in het begin had Ziekenzorg Kortenbos de wind in de zeilen. Elk jaar werden er allerlei soorten bijeenkomsten georganiseerd, zoals vormings- en ontspanningsnamiddagen, eetfeesten, kerstvieringen en excursies.

“Op die periode van 25 jaar moesten we natuurlijk helaas ook afscheid nemen van meerdere leden, maar nieuwe leden compenseerden dan weer dit spijtige verlies”, klinkt het. En de naam Ziekenzorg werd veranderd in Samana, wat staat voor 'Samen sterk'. “Het eten was een jubileumfeest waard, de sfeer was gezellig. En als je als herinnering met een mooie rode roos terug naar huis mag gaan, dan wordt dit feest werkelijk een onvergetelijke bijeenkomst.”

Op dinsdag 21 december viert Samana Kortenbos haar jaarlijks kerstfeest.