Tuin Beukenveld winterklaar

De vrienden Beukenveld staken de handen uit de mouwen en zorgden dat de tuin rond Beukenveld winterklaar is.

Om 9 uur verzamelden de vrienden van het Beukenveld met hun tuingereedschap, van een hark tot elektrische haagscharen, aan Beukenveld. Het late herfstzonnetje was meer dan welkom. Veel uitleg van wie wat doet of waar beginnen, is na al de jaren samenwerken niet meer nodig. Het onkruid werd tussen de planten gewied en de struiken bijgeschoren. Alles werd op de aanhangwagen gedragen om zo naar het containerpark te gaan. Kort na de middag kon men het resultaat heel goed zien.