Allerheiligen bij het troostplekje in Paal Centrum

Naar aanleiding van Allerheiligen en Allerzielen werd het troostplekje van Okra Paal en de Landelijke Gilden vernieuwd. Deze dagen getuigen van droefheid en herdenking van onze dierbaren. "Tijdens de voorbije coronamaanden zijn vele mensen gestorven en in deze periode zoeken we allen steun met familie en met elkaar", zegt Maria Meynkens, voorzitter van Okra Paal. "Samen met onze dierbaren zijn we verbonden over de dood heen. Een bezoekje aan het troostplekje en er een boodschap ophangen, geeft troost en steun aan wie iemand verloren heeft. Even stilstaan op deze plek en de tekstjes lezen, zijn momenten om ons te bezinnen over leven en dood."