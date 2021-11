Allerheiligen bij Troostplekje Brelaar Heide

De dagen worden korter en er is veel regen en wind, maar gelukkig zijn er hier en daar ook nog dagen met een mooi herfstzonnetje. Ideaal om even er op uit te trekken, bijvoorbeeld naar het troostplekje in de Vaalvijverstraat in Brelaar Heide. Dat heeft Ferm Brelaar Heide dezer dagen ingekleed rond Allerheiligen. Daarvoor werkten ze drie kernwoorden: herinneren, herdenken en koesteren. Er hangen mooie, bezinnende teksten op. Iedereen mag er een woordje bijhangen. Dat hoeft geen poëzie te zijn, maar mag gewoon zijn wat je voelt. Zo is het troostplekje een plekje om even tot rust te komen.