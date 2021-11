“Verschillende huiszoekingen aan de gang in kazernes en bij militairen thuis”

Er zouden woensdagochtend verschillende huiszoekingen gaande zijn in drie Belgische kazernes en bij verschillende militairen thuis. Dat meldt La Dernière Heure. Het zou gaan om een onderzoek in het kader van aanzetten tot terroristische daden.

De huiszoekingen werden uitgevoerd in drie kazernes – volgens onze informatie in Florennes, Sint-Truiden en Heverlee – en bij acht militairen thuis, in het kader van een onderzoek naar extreemrechts binnen het Belgische leger.

De speurders willen nagaan of de betrokkenen zich schuldig hebben gemaakt aan het aanzetten tot haat en geweld tegen minderheden. Er werd niemand opgepakt of meegenomen voor verhoor, maar er werden onder andere computers en gsm’s in beslag genomen.

Het onderzoek wordt gevoerd door een onderzoeksrechter in Charleroi. Het zou gaan om een uitloper van het dossier-Jürgen Conings, maar er zou geen direct verband zijn met die zaak.

