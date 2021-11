Salim Seghers met duizend fans naar Lloret de Mar

Voor het eerst in twee jaar trok Salim Seghers tijdens deze herfstvakantie opnieuw met een duizendtal deelnemers naar het zonnige Lloret de Mar. De meegereisde fans kregen waar voor hun geld: zon, zee en hun idool die hen trakteerde op een geslaagde show. Wegens corona kon de reis vorig jaar niet doorgaan.

Al ruim voor de show zaten maandagavond een duizendtal enthousiaste Salim Seghers-fans vol ongeduld te wachten. Eerst verzorgden de meegereisde muzikanten een leuke opwarming. Daarna opende Salim zelf het showgedeelte, als presentator maar natuurlijk ook als zanger. Dankzij de vele meegereisde Limburgers klonk ‘Limburg Allein’ door heel de zaal en zelfs door de rest van hotel Gran Garbi. Ives Segers was de eerste gastartiest. Hij zorgde voor de nodige ambiance en sfeer met liedjes als ‘Ik schreeuw het van de daken’, ‘Waar zijn die handjes’ en ook nog ‘ Boven op de berg, daar staat een kleine dwerg’. Hoog tijd dan voor een nieuw item: de ‘masked singer’. Die kwam tevoorschijn, vermomd als olifant. In de loop van de avond waren er enkele tips gegeven. Exact één liedje bracht ze, zonder stemvervorming door het masker. Daarna mocht iedereen een gokje wagen. Na het optreden van Paul Bruna uit Middelkerke was het moment van ontmaskering aangebroken. Er werd gegokt op Barbara Dex, op Laura Lynn, maar uiteindelijk stond daar: Lissa Lewis. Er waren 34 juiste antwoorden en na loting werd de winnaar bepaald. Zij mag al sowieso gratis mee volgend jaar, op de 35ste fanreis naar Lloret de Mar.