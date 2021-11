Zwitserse toplanglaufer Dario Cologna zet na seizoen punt achter loopbaan

Viervoudig olympisch kampioen langlaufen Dario Cologna heeft aangekondigd dat hij aan het einde van het seizoen een punt achter zijn carrière zet. De 35-jarige langlaufer zei in een verklaring, die woensdagochtend werd gepubliceerd door SwissSki, de Zwitserse skifederatie, dat hij “grote ambities heeft voor de komende winter”, die in het teken zal staan van de Olympische Winterspelen in Peking.