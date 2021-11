Atlanta Braves veroveren World Series Baseball

Atlanta Braves heeft de eindzege veroverd in de World Series, de finale van de Amerikaanse baseballcompetitie (MLB). De Braves versloegen dinsdag in Houston in de zesde wedstrijd van de best of seven de Astros met 7-0 en winnen de finale met 4-2.

De Braves wonnen de World Series drie keer, in 1914, 1957 en 1995. De Houston Astros werd vier jaar geleden voor het eerst kampioen in de MLB. Ook in 2019 waren ze nog verliezend finalist.

Op weg naar de eindstrijd hadden de Braves onder meer de Milwaukee Brewers en titelverdediger Los Angeles Dodgers verslagen. In de finalewedstrijden leek het team uit Atlanta snel op weg naar de titel, maar de Astros brachten de spanning na winst in het vijfde duel terug. In de zesde wedstrijd trokken de Braves finaal de eindzege over de meet.