Ook op z’n 36ste is een ‘boze’ LeBron James niet af te stoppen: NBA-superster baant zich een weg naar een krachtige dunk

De LA Lakers hebben in hun achtste wedstrijd van het NBA-seizoen hun vijfde overwinning geboekt. De Houston Rockets werden in het Staples Center verslagen met 119-117. LeBron James (36) was goed voor 30 punten en alweer een geweldige dunk. ‘The King’ had er duidelijk zin in vannacht en stuwde zijn team naar een broodnodige zege in de sterke Western Conference.

De beelden:

De samenvatting:

Miami wint van Dallas, Bucks verslaan Detroit

Een collectief sterk Miami Heat heeft Dallas dinsdag met overmacht verslagen (125-110). Miami vergezelt na de zege Chicago aan de top van de Eastern Conference.

Miami kon rekenen op de 25 punten van Tyler Herro, die op de bank was begonnen maar de weg naar het net vlot vond. Herro was goed voor 15 punten in het tweede kwart toen Miami de wedstrijd naar zijn hand zette. Ook Jimmy Butler (23 punten), de ervaren Kyle Lowry (22) en Bam Adebayo (22) droegen ruim bij aan de vijfde zege op rij voor de Heat. De 33 punten van Luka Doncic voor de thuisploeg konden daar niets aan veranderen.

In de stand is Miami met de Chicago Bulls de best presterende ploeg in de Eastern Conference met zes overwinningen tegen één nederlaag. De Utah Jazz leiden met dezelfde score de Western Conference. Utah won in Salt Lake City met 119-113 van de Sacramento Kings.

De Bucks, de titelverdedigers, maakten een einde aan een reeks van drie verlieswedstrijden op een rij. Milwaukee won met 89-117 van rode lantaarn Detroit onder leiding van sterspeler Giannis Antetokounmpo. Zijn 28 punten, 9 assists en 8 rebounds in 27 minuten waren doorslaggevend.