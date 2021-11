Denk je corona te hebben? Vanaf vandaag kan je online nagaan of je best test laat uitvoeren

Wie zich ziek voelt en denkt besmet te zijn met het coronavirus, hoeft niet meer naar de huisarts te bellen voor een coronatest: vanaf vandaag kan je online nagaan of je je best laat testen. Als dat het geval is, krijg je ook meteen een code waarmee je naar een testcentrum kunt gaan. Zo wordt de werkdruk bij huisartsen fors verminderd.

Als je wat keelpijn en een hoestje hebt, kan je vanaf woensdagmiddag door een vragenlijst op de website mijngezondheid.be nagaan of je al dan niet mogelijk besmet bent met het coronavirus en dus best een test laat afnemen. “Dat systeem is uitgewerkt in overleg met huisartsen, kinderartsen en epidemiologen, om na te gaan welk advies we u kunnen geven”, aldus Karine Moykens van de Covid-taskforce van de Vlaamse overheid bij VRT NWS.

“Ofwel krijg je het advies om je te laten testen, ofwel krijg je te horen dat er geen onmiddellijk risico lijkt te zijn op Covid-19. Als blijkt dat we je aanraden om een PCR-test te laten afnemen, vind je daar automatisch een link naar de online tool waar je een gratis testcode kan krijgen.” De vragenlijst is volledig anoniem, pas bij het aanvragen van een testcode moet je persoonlijke gegevens invullen. Met die code kan je dan naar een testcentrum.

Met deze methode worden de overbevraagde huisartsen ontlast. “Maar als je je echt ziek voelt, of een risicopatiënt bent, blijft de huisarts diegene tot wie je je moet wenden”, benadrukt Moykens.

Fraude?

Het systeem is niet helemaal bestand tegen fraude: ongevaccineerde mensen kunnen de vragenlijst zo invullen dat ze een gratis testcode krijgen. “Maar we gaan ervan uit dat we op het gezond verstand van mensen mogen rekenen”, aldus Moykens. “We bouwen wel één beperking in: je zal maar één keer om de 11 dagen een code kunnen aanvragen, zodat mensen het niet kunnen gebruiken om naar een evenement te gaan, of om op vakantie te gaan.”