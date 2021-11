België schenkt bijna dubbel zoveel coronavaccins aan Covax

Ons land schenkt tegen eind dit jaar minstens 7,3 miljoen dosissen coronavaccins aan het Covax-mechanisme van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat vaccins verder verdeelt naar ontwikkelingslanden. Dat meldt Le Soir woensdag op basis van cijfers van minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit).

Aanvankelijk had België toegezegd om dit jaar vier miljoen doses te verdelen, maar die belofte wordt nu dus overtroffen. In de komende weken zullen 3,8 miljoen doses van Johnson & Johnson naar het Covax-mechanisme gaan, en er zijn ook nog leveringen van Pfizer/BioNTech onderweg.

“Het laboratorium van Johnson & Johnson heeft ons verzekerd van de levering van de 3,8 miljoen doses. Dus we kunnen ze allemaal in een keer geven. Tegen het einde van de week zullen we weten welke landen deze doses willen”, aldus Kitir, die benadrukt dat ons land een cruciale rol speelt aangezien het alle verzoeken coördineert van alle landen die J&J willen toedienen.

Sinds begin dit jaar zijn al leveringen gedaan aan Rwanda, Senegal, Tunesië en Oeganda. Kitir onderstreept dat de samenwerking geen kwestie van liefdadigheid is, maar dat op korte en lange termijn gewerkt moet worden. “In Senegal steunen we de lokale productie van vaccins. Landen mogen niet afhankelijk zijn van die giften”, klinkt het.