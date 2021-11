Buren zagen verdachte van ontvoering Cleo (4) luiers kopen

Ruim twee weken nadat ze verdween uit de tent waarin ze met haar gezin lag te slapen, is het vierjarige Australische meisje Cleo Smith woensdagochtend plaatselijke tijd levend en wel teruggevonden. Een 36-jarige verdachte is opgepakt. Een buurman zag hem maandag nog luiers kopen, zegt hij.

Woensdagochtend even voor 1 uur vielen vier agenten binnen in een huis in Carnarvon, op zo’n 70 kilometer van de kampeerplaats waar Cleo (4) op 16 oktober verdween, op amper een zevental minuten van de woning van haar gezin in de kleine kustgemeente, en twee minuten van het politiekantoor. Het huis is omgeven door een hoge omheining.

De politie, die er al even van uitging dat het meisje ontvoerd moest zijn, trof Cleo alleen aan in een slaapkamer in het gesloten huis. Kort nadien werd een 36-jarige man uit Carnarvon opgepakt. Hij wordt ondervraagd en werkt mee met het onderzoek. Voorlopig is hij nog niet aangeklaagd al zal dat “waarschijnlijk vandaag” nog gebeuren, volgens de politie.

De politie gaf nog geen details vrij over de man, en wilde alleen kwijt dat hij geen link heeft met de familie. Hij kwam pas dinsdag in het vizier als verdachte nadat de politie naar eigen zeggen tal van puzzelstukjes aan informatie samen legde. De politie gaat er momenteel van uit dat hij de ontvoering niet plande maar dat het een “opportunistische” daad was. Er wordt niemand anders verdacht van betrokkenheid.

Volgens een buurman van de 36-jarige is iedereen in de straat geschokt dat het kind zich in het huis van hun “stille” buur bevond. “Iedereen die de persoon kent die in dat huis verblijft, zou niet denken dat hij het was. Wij zijn geschrokken”, vertelde hij aan tv-programma Sunrise.

Wel vindt de buurman dat de 36-jarige de laatste dagen “verdacht” gedrag vertoonde, door te ijsberen in de straat. Hij zegt ook dat hij de man maandag wegwerpluiers zag kopen in de plaatselijke supermarkt, terwijl hij geen jonge kinderen zou hebben. “We beseften niet voor wie hij die kocht, tot nu.” De politie zegt niet op de hoogte geweest te zijn van die informatie.