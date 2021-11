Vermist meisje Cleo (4) na twee weken teruggevonden: “Onze familie is weer compleet”

Cleo Smith, het vierjarige Australische meisje dat ruim twee weken geleden spoorloos verdween, is “levend en wel” teruggevonden. De Australische politie vond haar alleen in een huis in Carnarvon, in dezelfde kleine gemeente waar haar familie woont en zo’n 70 kilometer van de camping waar ze verdween. Een 36-jarige man die “geen connectie heeft met de familie” is kort nadien opgepakt.

Cleo Smith (4) verdween op 16 oktober ’s nachts uit de tent waarin haar gezin kampeerde aan de kust van West-Australië

Het meisje is woensdagochtend rond 1 uur in goede gezondheid gevonden, alleen in een slaapkamer in een huis in Carnarvon

Het huis bevindt zich in de gemeente waar haar gezin woont, op zo’n 70 km van de camping

De politie viel er binnen nadat “tal van puzzelstukjes werden samen gelegd”

Een 36-jarige man is opgepakt en wordt ondervraagd. Hij is nog niet aangeklaagd

De verdachte heeft geen link met de familie

“Wat is je naam?”, vroeg een agent die het meisje vond en in zijn armen nam. “Mijn naam is Cleo”, antwoordde het meisje. Doorgewinterde speurders barstten in tranen uit van opluchting. Na 18 dagen was het vierjarige meisje teruggevonden dat verdween uit de tent waarin haar hele gezin tijdens een kampeertrip lag te slapen.

Vier Australische speurders vonden haar alleen in een slaapkamer, in een gesloten huis in Carnarvon waar ze even voor 1 uur woensdagochtend binnen braken met een stormram en koevoet. De politie hoopte dat het meisje levend zou gevonden worden bij de inval, maar noemt dat toch “opmerkelijk”.

Het huis bevindt zich zo’n 70 kilometer van de camping waar het meisje verdween, en amper een zevental minuten van de woning van haar familie in Carnarvon. Die kleine kustgemeente in West-Australië telt zo’n 5.000 inwoners.

Een 36-jarige man uit Carnarvon werd kort na de vondst van Cleo gevat en opgepakt, en wordt ondervraagd. De man werkt mee met het onderzoek, aldus de politie. Hij is nog niet aangeklaagd, al zal dat “waarschijnlijk vandaag” nog gebeuren. Of hij een bekende is voor de politie en gerecht is voorlopig niet duidelijk, evenmin wat zijn motieven waren. Er wordt niemand anders verdacht van betrokkenheid.

De 36-jarige heeft geen link met de familie, volgens politiecommissaris van West-Australië Chris Dawson. De man kwam pas dinsdag in het vizier als verdachte. Er wordt van uitgegaan dat de ontvoering niet gepland maar “opportunistisch” was. Meer informatie zal later bekendgemaakt worden.

Het huis wordt momenteel uitgekamd om bewijsmateriaal te verzamelen.

Gezin weer volledig

“Het is een privilege om te kunnen meedelen dat Cleo Smith heel vroeg vanochtend gered werd”, zei adjunct-politiecommissaris Col Blanch woensdagochtend in een verklaring. “Cleo is levend en wel.”

Cleo werd snel herenigd met haar overgelukkige ouders. Het meisje werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar zou in goede gezondheid verkeren, en vrolijk en energiek zijn. Speurder Cameron Blaine, een van de agenten die het huis binnenviel, zei dat hij niet zeker was of het meisje besefte dat ze ontvoerd was, en dat de politie voorzichtig probeerde te zijn met wat ze haar vroegen. Ze willen haar herinneringen niet beïnvloeden en opletten voor haar mentale welzijn.

Cleo’s mama, Ellie, doorbrak de stilte op woensdagochtend met een foto van een lachende Cleo op Instagram: “Ons gezin is weer volledig”, schreef ze erbij met een emoji van een hartje.

Ontvoerd uit tent aan zee

De Australische familie Smith trok op vrijdag 15 oktober naar een natuurpark aan zee. Mama Ellie, stiefvader Jake en de zusjes Cleo en Isla gingen er een weekend kamperen in de Blowholes Campground.

Het gezin sliep in één tent. Rond half twee ’s nachts maakte de kleine Cleo haar mama wakker om een glas water te vragen en ging daarna weer slapen. Toen mama Ellie zaterdagochtend rond 6 uur opstond om baby Isla een flesje te geven, stond de tent open en was Cleo verdwenen. Ook haar slaapzak was weg.

© EPA-EFE

De politie kwam snel ter plaatste om de camping te doorzoeken. Onmiddellijk werden helikopters, drones en een team van de beste speurders ingezet om de hele site uit te kammen. Maar van Cleo was geen spoor te vinden. “We zijn er zo goed als zeker van dat ze hier niet is”, zei het speurdersteam na een dag zoeken. “We hebben elke steen omgedraaid, achter elk struikje gekeken.”

Dat Cleo al niet meer te vinden was op de site van de camping, maakte het scenario dat het kleine meisje, met haar slaapzak in de hand, zelf de tent had verlaten om op stap te gaan heel wat minder waarschijnlijk.

Toen ontdekte de politie een akelig detail dat die piste nóg onwaarschijnlijker maakte: de rits van de tent was geopend op een hoogte waar de kleuter onmogelijk bij kon.

Nadat de speurders nog een week lang het woeste duingebied van de camping tevergeefs uitpluisden, stond het helemaal vast: Cleo was niet zelf uit de tent ontsnapt, maar werd ontvoerd.

De focus van de zoekactie werd verlegd van de camping naar de hele regio. In een gebied met de grootte van Europa, keek iedereen samen met meer dan honderd speurders ruim twee weken uit naar Cleo. Maar van het jonge meisje, haar paarse pyjama en zwart-rode slaapzak, ontbrak ieder spoor. Tot het meisje woensdagochtend vroeg gevonden werd.

Vele puzzelstukjes

“Wij noch de ouders gaven de hoop ooit op”, zegt de politie. De vondst zou niet het gevolg zijn van een specifieke tip of toevallige waarneming maar veeleer van het zorgvuldig samen leggen van vele puzzelstukjes. Volgens adjunct-commissaris Blanch is de goede uitkomst te danken aan “ongelofelijk politiewerk” en werd dinsdagavond het huis als een “naald in een hooiberg van data” gevonden waarna een huiszoekingsbevel werd uitgevoerd.

Blanch zei aan lokaal radiostation 6PR dat er niet één bepaalde aanwijzing was die de politie naar de woning met Cleo leidde. “Het is een optelsom van veel verschillende dingen. Er waren autobewegingen, telefoonbewegingen, antecedenten van mensen, het puzzelstukje paste, maar er waren echt goede inlichtingenanalisten en detectives en specialisten nodig om naar al die informatie te kijken, die samen te leggen, en te zeggen: ‘Weet je wat? Dat lijkt me niet juist. Ik doe dit werk al lang en we gaan hier actie rond ondernemen’.”

Zo kwam het dinsdagavond tot een doorbraak. “Net na middernacht kreeg ik een telefoontje om te zeggen: we hebben een sterke aanwijzing”, aldus commissaris Dawson. “Ze lichtten me in en zeiden dat we dat huis zouden moeten binnengaan.”

De staat had 1 miljoen dollar beloofd voor informatie, maar volgens Blanch zal die beloning allicht niet worden uitgereikt omdat er niet één bepaalde tip was die het onderzoek openbrak. Wel een “heel belangrijk” element in het onderzoek, volgens Dawson, was de wagen die door twee mensen werd gezien tussen 3 uur en 3.30 uur op de dag dat Cleo verdween. De auto kwam van Blowholes Road, waarlangs de kampeerplek ligt, en sloeg af in de richting van Carnarvon.

De politie kreeg ruim duizend telefoontjes, zegt dat nog steeds informatie binnenkomt en benadrukt dat de komende paar weken nog veel werk te doen staat in het onderzoek.

Australië verheugt zich

De politie van West-Australië bedankte de gemeenschap in de staat en in het bijzonder in de gemeente Carnarvon voor hun hulp bij de speurtocht. “We hebben wel wat informatie gekregen over een auto die gezien werd en dat soort dingen. Ik kan zeggen dat we dankbaar zijn voor de manier waarop de gemeenschap samenkwam, want dit raakt elke ouder, elke Australiër diep in het hart”, zei Dawson aan de openbare omroep ABC.

Volgens hem was dit een van de mooiste momenten in de geschiedenis van de politie in de staat. “Het vinden van een klein meisje, een kwetsbaar klein meisje na 18 dagen... Natuurlijk denken mensen het ergste, maar belangrijk is dat de hoop nooit verloren is gegaan. En het feit dat ze levend is teruggevonden... Ik denk dat Australië zich verheugt, weet je, het is zo’n prachtige uitkomst.”

Onder anderen premier Scott Morrison drukte via Twitter al zijn opluchting en dankbaarheid uit. “Onze gebeden zijn beantwoord.”

Wat er precies gebeurd is, zal nog moeten blijken. Volgens de adjunct-commissaris zullen de speurders snel met meer antwoorden komen. “Voor nu,” besloot Blanch, “welkom thuis, Cleo”.