Nederlaag voor president Biden: Republikein wordt nieuwe gouverneur van Virginia

Glenn Youngkin wordt de nieuwe gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia. De Republikein haalde het nipt van zijn Democratische tegenstander Terry McAuliffe, aldus projecties van CNN. De verkiezing in Virginia werd gezien als een grote test voor president Joe Biden.

Youngkin werd tijdens de verkiezingscampagne gesteund door voormalig president Donald Trump, ook al distantieerde de Republikein zich van hem en richtte hij zich meer om gematigde kiezers. De race om het gouverneurschap werd verder gedomineerd door culturele kwesties. Zo beloofde Youngkin ouders meer controle over hoe openbare scholen zaken als ras, gender en COVID-19-protocollen aanpakken. McAuliffe maakte zich hard voor onder meer de bescherming van het recht op abortus en het kiessysteem.

LEES OOK. Als hij wint, kiezen ouders alle lesinhoud: Republikeinse kandidaat-gouverneur maakt schoolstrijd het nieuwe politieke wapen (+)

Het verlies van McAuliffe in Virginia, een staat die president Joe Biden een jaar geleden nog met een marge van ruim 10 procent won van toenmalig president Donald Trump, wordt door politieke analisten gezien als een afwijzing van Bidens nationale agenda. Enkele maanden terug had McAuliffe nog een comfortabele leiding in de peilingen.